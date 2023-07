Antenne per la rete mobile in Via Istria, lanciata una petizione. Casati: “Nessuna autorizzazione in arrivo, stiamo lavorando sul Piano antenne”

In Via Istria alcuni residenti sono preoccupati per i contatti che sono intercorsi tra un privato e la società Cellnex per l’installazione di infrastrutture che possano ospitare antenne per la telefonia mobile. Un gruppo di abitanti della zona ha così deciso di prendere carta e penna e scrivere all’amministrazione comunale per chiedere di non rilasciare l’autorizzazione al progetto e contestualmente hanno lanciato una petizione online per dare maggiore peso alle loro richieste.

“Non c’è nessuna autorizzazione in rampa di lancio – spiega a CDS l’assessore comunale all’Ambiente, Kristopher Casati – e, a dire il vero, al momento non è pervenuta a Palazzo civico nemmeno alcuna richiesta in merito. Tra l’altro siamo proprio in queste ore in fase di affidamento dell’elaborazione del Piano antenne e sono previsti 90 giorni di sospensione per qualsiasi autorizzazione o richiesta in itinere”. Nell’immediato, quindi, il Comune non rilascerà nessun nulla osta per l’installazione dell’impianto, che i cittadini sostengono essere con tecnologia 5G e “immediatamente adiacente ad abitazioni in cui risiedono bambini e anziani”.

Casati, però, oltre a tranquillizzare gli abitanti di Via Istria nel futuro prossimo, entra nel merito delle questioni legate alle antenne di telefonia sul territorio comunale, dove ci sono zone con una copertura di rete che lascia a dir poco a desiderare, compresa proprio quella nei dintorni di Piazza Matteotti.

“Se c’è una necessità strutturale, invece di dare il via a una guerra tra poveri in cui questo o quel privato si rende disponibile a installare ripetitori nella sua proprietà, sarebbe utile fare una valutazione generale della situazione – afferma l’assessore – e tenere in considerazione parametri come la distanza minima dalle scuole e dalle case”. Una fotografia della situazione e una regolamentazione che si possono ottenere proprio con un Piano antenne.

“Ma c’è anche un altro elemento di cui tenere conto – prosegue Casati -: le antenne che sono presenti sul nostro territorio hanno una potenza limitata a 6 V/m e per questo motivo ne occorrono di più. La portata, infatti, è limitata a 700 metri e per coprire una superficie come quella cittadina ne occorrono diverse. Anche per questo è indispensabile fare una pianificazione puntuale, così che si possano individuare le aree migliori per garantire una rete migliore”. D’altronde avere un servizio di telefonia e dati efficiente piace a tutti, ma nessuno vuole crescere i propri figli accanto a un ripetitore che “spara” alla massima potenza, come invece da tempo chiedono le compagnie di telecomunicazione con la proposta di innalzare il tetto massimo a 61 V/m.

Proprio su questo argomento Legambiente ha fatto sentire nei mesi scorsi la sua voce chiedendo alla commissione permanente del Senato di “di dare voce alla ricerca e alla scienza, e non alle ragioni del potere economico, mettendo al primo posto la salute dei cittadini”.

Il mancato innalzamento, secondo i dati riportati dall’associazione ambientalista, significherebbe un costo di circa 4 miliardi per l’adeguamento infrastrutturale da parte degli operatori telefonici, ma non impedirebbe la modernizzazione della rete mobile nazionale. Legambiente afferma infatti che “le Agenzie per l’Ambiente ritengono che “la realizzazione del 5G possa avvenire con il mantenimento degli attuali limiti di legge attraverso la definizione di criteri progettuali efficienti come, ad esempio, il corretto dimensionamento e posizionamento degli impianti sul territorio””.

E’ tempo di decisioni, tanto a livello nazionale che locale.

