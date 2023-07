Arrivano Cassata, Moro e Kouda. Gyasi pronto all’addio, anche Bourabia saluterà

Francesco Cassata, Luca Moro e Rachid Kouda: lo Spezia si prepara a piazzare i primi tre acquisti dell’estate. Sono ormai in definizione gli arrivi dei due centrocampisti e dell’attaccante del Sassuolo, che in ordine di tempo è stato quello con cui si è raggiunto prima l’accordo. Attesi in settimana (o ad inizio della prossima) nel ritiro di Santa Cristina Valgardena, saranno i primi giocatori ad aggiungersi al gruppo di Massimiliano Alvini, che ad inizio prossima settimana attende anche i nazionali, che hanno avuto qualche giorno extra di vacanza.

Spezzino doc, Cassata torna a vestire la maglia dello Spezia dopo la breve parentesi vissuta da piccolino, prima che a dieci anni spiegasse le ali per volare verso Empoli e cominciare poi una carriera lontana dal Golfo dei Poeti. Centrocampista classe ’97 con parecchia esperienza in Serie B, Cassata aggiunge grinta e muscoli alla mediana aquilotta, pronta a prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

