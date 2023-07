Ciangherotti: “La neurochirurgia del Santa Corona e la dottoressa Cagetti sono delle vere eccellenze”

Albenga. “Parlare male della nostra sanità solo per colpire un avversario politico è diventato uno sport provinciale praticato da molti attori o personaggi in cerca d’autore, soprattutto quando si respira aria di elezioni. Così facendo si mettono in ombra le tante eccellenze che lavorano ogni giorno con grande professionalità all’interno delle nostre strutture ospedaliere”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo Ciangherotti, “ne è un esempio la struttura complessa di Neurochirurgia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – spiega -, con una menzione speciale per la dottoressa Bernarda Cagetti, primario del reparto. A lei, e a tutti gli operatori sanitari del suo staff, dobbiamo molto ogni giorno”.

