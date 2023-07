Fino a settembre acque lericine presidiate dal soccorso acquatico dei Vigili del fuoco

“Anche per questa stagione estiva sarà garantito da parte dei Vigili del Fuoco il servizio di soccorso acquatico nel Comune di Lerici, quanto mai importante per la salvaguardia della collettività visto il notevole flusso di turisti che, tradizionalmente, frequenta le coste nel periodo estivo”. Così una nota della prefettura dopo la firma avvenuta nei giorni scorsi a seguito di una riunione tra le parti coinvolte.

“Il presidio sarà attivo in tutti i weekend di luglio e agosto – si legge ancora – compresa tutta la settimana del ferragosto, fino al 10 settembre, dalle ore 10 alle 20, nella spiaggia di San Terenzo di Lerici, in cui la presenza di due unità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco garantirà un servizio di sorveglianza e salvamento acquatico lungo il litorale”.

