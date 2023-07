Gallerie chiusa in A12, corsa contro il tempo per evitare un fine settimana da bollino nero

Genova. Dopo il sequestro della galleria Monte Giugo da parte della procura di Genova a seguito dell’incendio di un pullman avvenuto la scorsa domenica, è corsa contro il tempo per la riapertura della tratta e quindi evitare un fine settimana da bollino nero per il traffico sul nodo autostradale ligure e per la viabilità urbana del levante genovese.

La ‘tegola’ è arrivata ieri sera, quando a poche ore dall’annuncio da parte della Regione Liguria di una una parziale riapertura già per la giornata di mercoledì, è arrivata la notizia del sequestro richiesto dalla magistratura genovese, con un sopralluogo previsto giovedì pomeriggio per verificare le conseguenze dell’incendio sulla struttura.

