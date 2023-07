Giovedì 13 luglio webinar di Cna su tre nuovi bandi Pr Fesr per micro, piccole e medie imprese

Cna Liguria organizza un webinar online di approfondimento per presentare i tre nuovi bandi Pr Fesr di Regione Liguria a favore delle micro, piccole e medie imprese.

Giovedì 13 luglio alle 17 verranno illustrati i dettagli e le opportunità del bando per efficientamento energetico e riduzione di CO2 (con esclusione di artigianato, commercio e alloggio che fanno riferimento ai bandi GAL e CCL già aperti), del bando per progetti di conversione dell’attività di impresa all’economia circolare e del bando per progetti di innovazione.

Per partecipare cliccare qui.

Per maggiori informazioni: credito@liguria.cna.it.

