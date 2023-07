“Labmuscont”, concerto al Camec. Primo evento il 14 luglio

Il CAMeC (Centro Arte Moderna e Contemporanea, p.zza Battisti 1) propone una serie di iniziative nell’ambito dell’estate spezzina, dedicate alla musica, in collaborazione con il Conservatorio della Spezia ‘G. Puccini’ e il suo LABMUSCONT, curato dal M° Andrea Nicoli. Il primo concerto venerdì 14 luglio, alle 18:30, con ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

La performance musicale vede come attrice della prima parte Olga Massa, studentessa di fagotto e composizione. In questa veste quest’anno è stata invitata al XXIII Festival “CaminoControCorrente” di Camino al Tagliamento (UD), punto di riferimento in Italia per le proposte multidisciplinari e artistiche trasversali particolarmente curvate verso l’aspetto innovativo e di avanguardia. Olga Massa, come rappresentante del Conservatorio, ha presentato un programma interamente composto da nuovi brani appositamente scritti dagli allievi del corso di Composizione per Controfagotto (strumento interessantissimo e dal potente impatto emotivo) con e senza elettronica. Il tutto legato da frammenti di natura elettronica su testi di Sanguineti elaborati da Damiano Mainenti, ex allievo di Composizione del nostro stesso Conservatorio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com