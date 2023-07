Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli

Mauro Meluso è il nuovo uomo mercato del Napoli campione d’Italia. L’ex direttore sportivo dello Spezia 2020/21, lo storico anno della prima serie A, è stato annunciato in questi minuti da Aurelio De Laurentis come sostituto di Cristiano Giuntoli, passato nel frattempo alla Juventus. Il suo contratto con il club bianco era scaduto lo scorso 30 giugno, sebbene i Platek avessero deciso di affidarsi a Riccardo Pecini già nel giugno del 2021. Portò come suo braccio destro Stefano Melissano, nel frattempo ritornato dopo un’annata alla Fiorentina.

Fu lui a costruire lo Spezia di Vincenzo Italiano che stupì la serie A conquistando la bellezza di 39 punti da neopromossa. Con lui come diesse arrivarono i vari Farias, Chabot, Estevez, Leo Sena, Pobega, Verde, Ismajli, Agudelo, Rafael, Zoet, Piccoli, Saponara e Provedel. Acquistò a titolo definitivo Mbala Nzola da svincolato, inserendo la famosa clausola di rinnovo utilizzata lo scorso anno per portare il suo contratto al 2024. Su questa base Eduardo Macia ha potuto lavorare per un’ulteriore estensione al 2026.

