Onorificenza a Meneghini con il sì di sindaco, maggioranza e Cisl. Anpi contraria, l’opposizione si astiene

Sarà il giornalista e scrittore sarzanese Pino Meneghini, scomparso nel dicembre del 2017 all’età di 78 anni, a ricevere l’Onorificenza civica “XXI Luglio 1921” (la data com’è noto dei Fatti di Sarzana) per il 2023. Esponente di spicco del mondo della cultura sarzanese, penna vivace e prolifica, figura molto conosciuta e ricordata con affetto dalla comunità, Meneghini – il cui nome è stato più volte proposto senza esito favorevole in questi anni – riceve l’onorificenza “per la sua attività di storico e di studioso della storia del ‘900 con particolare riferimento alla storia locale”. La XXI Luglio 1921 viene assegnata annualmente a una personalità che – ai sensi dell’art. 1 del Regolamento comunale che ne disciplina l’assegnazione – nell’ambito della vita pubblica, nella realtà territoriale locale o in un più ampio contesto, si sia distinta particolarmente per la sua attività in difesa della democrazia e delle istituzioni. Ora via all’organizzazione della cerimonia per la consegna dell’onorificenza, che verrà consegnata ai familiari di Pino Meneghini; con ogni probabilità sarà presente anche uno storico con il quale ha collaborato nel suo lavoro nel corso degli anni.

Ad assegnare l’onorificenza come di consueto la Commissione per l’assegnazione civica XXI Luglio 1921, attualmente composta dal sindaco Cristina Ponzanelli in qualità di presidente, da capogruppo di Forza Italia Francesco Sergiampietri per la componente di maggioranza e dal capogruppo Pd Rosolino Vico Ricci per la componente di minoranza del Consiglio comunale, da Tiziano Ferri per Anpi e da Antonio Carro della Cisl per le organizzazioni sindacali. Il conferimento è passato a maggioranza, con Ponzanelli, Sergiampietri e Carro favorevoli, Ferri contrario, Ricci astenuto. “Nessun pregiudizio sulla figura di Pino Meneghini – spiega Ferri motivando il voto negativo -. Abbiamo espresso contrarietà perché il regolamento richiede una persona che abbia difeso istituzioni e democrazia, e riteniamo che l’insignito dell’onorificenza debba poter tenere una relazione in occasione dell’assegnazione, cosa ovviamente non possibile in questo caso, essendo Meneghini purtroppo scomparso. Inoltre, la nostra contrarietà è legata anche al fatto che nel libro La Caporetto del fascismo. Sarzana 21 luglio 1921, Meneghini opera una ricostruzione storica che a tratti è utilizzata da quel filone revisionista che va a equiparare vittime fasciste e antifasciste, e che riconosce ragioni da entrambe le parti; ad esempio c’è un capitolo dedicato a due giovani militanti fascisti uccisi in quei giorni, ma non ci sono capitoli specifici sulle vite innocenti stroncate dalle squadracce”. Non c’è invece stato modo di avere un commento sull’astensione da parte del rappresentante delle opposizioni consiliari, il segretario Dem Ricci.

