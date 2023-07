Pieter Brueghel il Giovane: restauro e confronti. Appuntamento al “Lia”

Al via gli eventi della mostra “Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti” al Museo Civico “Amedeo Lia” con il primo appuntamento del 14 luglio alle 17. E’ prevista infatti una visita guidata dal titolo “Il racconto della Crocifissione di Castelnuovo Magra tra storia, tutela e valorizzazione” a cura di Rossana Vitiello della Soprintendenza ABAP Genova e la Spezia e curatrice della mostra in corso. Un’occasione importante per scoprire la bellezza dei dipinti di Brueghel il Giovane in mostra e invitare la cittadinanza a riscoprire anche le Collezioni civiche del museo in perfetto dialogo con l’esposizione attualmente in corso. Tutti gli appuntamenti sono al costo del biglietto di ingresso del Museo “Amedeo Lia” di 8 euro, comprensivo dell’ingresso alla collezione museale e alla mostra. Gratuito il finissage della mostra.

Info.

Museo Civico Amedeo Lia

Via Prione, 234

Tel. 0187 727220

e-mail museolia@comune.sp.it

