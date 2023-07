Da Creuza de Ma – Alternativa per Santa

Il Sindaco e l’amministrazione avevano dichiarato solo poche settimane fa di aver dato il via ad un grande piano del verde con numerose ripiantumazioni che avrebbero rigenerato il verde pubblico. A fronte di qualche palma sul lungo mare (per altro assente da molti anni) è stato dato invece il via al taglio di decine di alberi in tutta la città, come vi avevamo documentato. Ci aspettavamo quindi la loro ripiantumazione.

