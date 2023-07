Voxonus Festival, domenica 16 luglio “Musica nel mondo” fa tappa al museo del vetro di Altare

Altare. Dopo il successo di Vado Ligure (foto in allegato), la rassegna musicale Voxonus Festival approda domenica 16 luglio (ore 21.15) ad Altare, nel giardino del Museo dell’Arte Vetraria Altarese. Location affascinante e crocevia di storie antichissime, Villa Rosa è uno dei più significativi esempi di stile Liberty in Liguria, scrigno di bellezza e di eventi culturali che incontrano anche l’Orchestra Sinfonica di Savona. In occasione del nuovo sodalizio con la Direzione regionale Musei Liguria, la dodicesima edizione del Voxonus presenterà tre concerti tra cui il primo, Musica nel Mondo, ha registrato sold-out in tutte le precedenti rappresentazioni.

Musica nel Mondo sarà eseguito da Claudio Gilio, viola, Alberto Fantino, fisarmonica e Maurizio Baudino, chitarra, per esaltare celebri composizioni di vari generi musicali tra Europa e paesi d’oltremare. Il concerto è realizzato con il contributo, tra gli altri, di Ministero della Cultura, Regione Liguria e Fondazione De Mari. Evento a ingresso gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà al chiuso.

