A-12: “Perizia della galleria conclusa, Toti ringrazia la procura”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Un sentito ringraziamento alla magistratura per aver svolto gli accertamenti in tempi celeri. I tecnici di Autostrade sono già al lavoro per consentire di ripristinare, entro la giornata di domani, due corsie verso Livorno e una verso Genova. Speriamo che entro domenica possa riaprire anche la quarta corsia”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito ai lavori nella galleria Monte Giugo sull’autostrada A12, tra Recco e Genova Nervi, dove sono terminati gli accertamenti disposti dalla Procura che ne aveva disposto il sequestro a seguito dell’incendio di un pullman avvenuto domenica sera.

Subito dopo il via libera ai lavori, Aspi si è attivata per eseguire gli interventi necessari a riaprire una corsia all’interno della galleria nel minor tempo possibile. Le lavorazioni richiedono tra le 16 e le 18 ore. L’azienda ha messo in campo il massimo delle forze, con cinquanta persone tra tecnici e operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni. I lavori proseguiranno senza sosta anche durante la notte.

» leggi tutto su www.levantenews.it