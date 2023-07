A12, dissequestrata la galleria Monte Giugo: via ai lavori per scongiurare il weekend di fuoco

Genova. È stata dissequestrata la galleria Monte Giugo dell’autostrada A12 dove un pullman turistico è andato a fuoco domenica pomeriggio. Lo hanno deciso i consulenti tecnici della Procura al termine del sopralluogo iniziato in tarda mattinata e durato tutto il pomeriggio. Possono ripartire quindi i lavori di messa in sicurezza per aprire almeno una corsia nel tunnel e rimuovere lo scambio di carreggiata tra Nervi e Recco entro domani pomeriggio.

“I tecnici di Autostrade sono già pronti ad entrare in modo da poter lavorare tutta la notte e consentire la riapertura di almeno una corsia verso Genova e due corsie verso Livorno nel più breve tempo possibile”, hanno spiegato il presidente ligure Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone.

» leggi tutto su www.genova24.it