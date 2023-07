Andora Volley, Simona Bruzzone entro nello staff del settore promozione

Andora. L’ASD Gabbiano Volley Andora annuncia l’inserimento di Simona Bruzzone nello staff del settore promozione biancoblù.

Una fiorente carriera da giocatrice: inizia ad Albenga fino all’Under 14, condita anche da due selezioni regionali di cui una come capitano, milita in Serie C con l’Andora, dove gioca anche nell’Under 16, tra il 1996 e il 1999, facendo anche diversi provini per team di Serie A. Dopo un infortunio al ginocchio rientra al Matuzia Sanremo dove vince il campionato di Serie C e Under 19, mentre nella stagione 2000-2001 approda al Diano Marina dove gioca nuovamente in C e conquista nuovamente il campionato Under 19. Tra il 2001 e il 2004 passa alla CUS Siena in Serie B2, culmina l’esperienza con il trionfo del campionato e l’approdo in B1. Torna in Liguria per motivi personali e lavorativi, gioca con il Finale Ligure in Serie C, poi all’Albenga dove conquista la promozione dalla D alla C, per poi ritirarsi all’età di 28 anni.