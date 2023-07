Anpi Sarzana: “Dobbiamo lasciare la sede e il Comune non ha rispettato gli impegni su uno spazio alternativo”

“In linea col rispetto istituzionale che sempre ci ha contraddistinto, abbiamo atteso con discrezione i rinvii dell’amministrazione comunale. Oggi, col precipitare degli eventi, ci dobbiamo rivolgere pubblicamente alla cittadinanza”. Si apre così la nota diffusa da Anpi Sarzana dedicata al tema della sede dell’associazione. “A non tutti è noto che la ristrutturazione del vecchio mercato ortofrutticolo, sede da anni dell’Hockey Sarzana e di altre realtà associative, si basa su un progetto che prevede la creazione di spogliatoi nello spazio sede della nostra associazione da due decenni – proseguono da Anpi -. Ne siamo venuti a conoscenza per caso nel settembre 2019, a seguito di un sopralluogo tecnico, non preceduto da nessuna comunicazione del Comune. In quel frangente notammo un pallino rosso in un foglio, al posto della nostra sede, e il tecnico ci disse che lì sarebbero sorti gli spogliatoi della struttura. Alla nostra richiesta di spiegazioni, l’amministrazione comunale, nella persona del capo di gabinetto Borrini, ci comunicò di non saperne nulla, che si sarebbe informato, e ci avrebbe fatto sapere. Chiedemmo perciò informazioni all’ufficio tecnico, che ci disse di aver avuto richiesta di predisporre un progetto per la ristrutturazione del vecchio mercato, e che effettivamente al posto della nostra sede sarebbero sorti gli spogliatoi”.

“Dopo due anni, ottobre 2021, senza nessuna informazione nel frattempo pervenutaci dall’amministrazione – continua la nota dell’associazione -, leggemmo sui giornali che il progetto sarebbe stato finanziato e realizzato. Sempre senza previa comunicazione, a ridosso della festa della Liberazione 2022, ci trovammo nell’impossibilità di accedere alla sede per i lavori di rifacimento del marciapiede. Dopo altre richieste di chiarimenti, per sapere come organizzarci in vista di un trasferimento della nostra sede, riuscimmo ad avere un colloquio con la sindaco Ponzanelli il 1° giugno, che si scusò per le mancate comunicazioni, confermò che l’ente non aveva spazi alternativi da assegnarci, ma che a breve avrebbe convocato tutte le associazioni interessate per una riunione, in vista di un bando per l’assegnazione degli altri spazi del vecchio mercato, a cui noi avremmo potuto partecipare. Dopo più di un anno, riunione e bando sono rimasti lettera morta. Il 21 settembre 2022, a fronte della nostra rinnovata preoccupazione per l’assenza di uno spazio alternativo dove poter continuare a svolgere le nostre attività, la sindaco ci ha rassicurato che il trasloco sarebbe potuto avvenire contestualmente alla disponibilità di un’altra sede, per la quale era in attesa di una risposta. Nello scorso dicembre, ancora una volta attraverso i giornali, abbiamo saputo della partenza dei lavori per rifacimento di facciata e spogliatoi, constatando che per accedere alla sede avremmo dovuto entrare nell’area di cantiere”.

