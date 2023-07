Da Emilio Burlando, responsabile del portale www.liguriamotori.it

Torna in Liguria, nella ridente Val Fontanabuona, il “tricolore” di slalom. Sabato e domenica prossimi, infatti, si disputa a Favale di Malvaro, nell’entroterra del levante genovese, la quindicesima edizione della “Favale – Castello”, organizzata dalla Scuderia Sport Favale 07 e valida per il Campionato Italiano di Slalom, di cui è il sesto appuntamento, per il Trofeo d’Italia Slalom Nord e per il trofeo “Danilo Mosca”.

» leggi tutto su www.levantenews.it