Battesimo romano per il Palio del Golfo, a Montecitorio sancito il patrocinio nazionale

I colori delle borgate del Golfo sfilano per le strade Roma per il conferimento del patrocinio del Ministero delle Politiche del Mare al Palio del Golfo, alla presenza del Ministro Nello Musumeci. Nella sala Conferenze della Camera dei Deputati un po’ tutti gli attori protagonisti erano rappresentati: i sindaci Peracchini per il Comune della Spezia, Paoletti per il Comune di Lerici, Francesca Sturlese per il Comune di Portovenere, la Marina Militare, le associazioni di categoria e, naturalmente, i rappresentanti di tutte e tredici le borgate, borgatari di ieri e di oggi, con la giacca elegante sulla maglietta d’ordinanza. Un po’ del folklore sprugolino aleggia nel caldo luglio romano. «Io sono nel Palio da 76 anni, ho cominciato a vogare a 10 anni, da quando facevamo le battaglie a remate », dice Giampiero. «Io invece sono appena stata acquisita», fa eco Debora.

