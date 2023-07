Borgonovo: portico a rischio crollo, chiusa la statale dell’Aveto. Maschio: “Una calamità”

Un fulmine a ciel sereno. E’ quello che si è abbattuto alle 17.00 su Mezzanego e, a ruota, su Borzonasca, a seguito della chiusura fino a data da destinarsi della S.S. 586 della Val d’Aveto. Motivi di sicurezza legati al Portico di Borgonovo, recita la nota del Comune di Mezzanego pubblicata sulla propria pagina facebook. Questi i percorsi alternativi: in direzione di Borzonasca, la SP37 di Semovigo fino a San Siro Foce e poi la SP 26 Bis fino a Borgonovo. In direzione Carasco, la SP 26 da Borgonovo fino a San Siro Foce e poi la SP37 di Semovigo fino a prati. Per gli autobus di linea verrà realizzato uno scambio prima e dopo il Portico. Il passaggio pedonale è aperto anche alle bici condotte a mano. Non autorizzato il passaggio di motocicli e ciclomotori. Per i soccorsi sanitari sono previsti potenziamento dei turni ed elisoccorso nei casi necessari.

La sofferta decisione è emersa dopo che i vigili del fuoco hanno rilevato un possibile crollo del fabbricato. “Si spera di risolvere il problema in tempi brevi – scrive sulla pagina del Comune di Borzonasca il Sindaco Giuseppino Maschio – ma ci sono adempimenti indispensabili dovendo intervenire su proprietà private”. Realisticamente, dunque, si parla di una chiusura che potrebbe durare dai 10 ai 20 giorni, “ma solo il prosieguo dell’iter ci darà la certezza dei tempi”. “Ci rendiamo perfettamente conto della calamità che ci è toccata, ma dobbiamo resistere nella speranza che sia breve e che alla fine si possa avere una situazione migliorata”.

