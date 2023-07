Case popolari, Raffaelli a Brogi: “Considerazioni su bontà percorso bando confermano poca perspicacia centrodestra nell’agire amministrativo”

“Colgo favorevolmente le parole dell’assessore Brogi sull’impegno ad un intervento celere e risolutivo. Mi chiedo come mai, a nostre precise domande e proposte avanzategli in Consiglio comunale, di parola non ne abbia proferita nemmeno una. E mi chiedo perché si sia bocciata una mozione che impegnava l’amministrazione e l’assessore a fare esattamente quello che ci viene detto oggi”. Si apre così l’intervento di Marco Raffaelli, consigliere comunale del Partito democratico.

“Diversamente – prosegue la nota dell’esponente dell’opposizione -, le considerazioni sulla bontà del percorso del bando divenuto illegittimo, non le condivido. Confermano la poca perspicacia del centrodestra sull’agire amministrativo. Perché avevamo sì, nel 2021, una legge di Regione Liguria che è sovraordinata ad un regolamento del Comune. Ma prima, nel 2020, avevamo una sentenza della Corte costituzione, la quale dichiarava inequivocabilmente la residenza protratta come illegittima, perché ostativa all’accesso all’Edilizia residenziale pubblica, e, pertanto, elemento – cito direttamente la Sentenza – “incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale”. Il termine incompatibile non lascia spazio a dubbi e la Costituzione, saprà bene l’assessore, è ben superiore ad una legge regionale, nella gerarchia delle fonti del diritto. Pertanto la via, ai fini della pubblicazione di un bando corretto, era chiarissima: non inserire, tra i requisiti, il criterio della residenza protratta, applicando così solo parzialmente la legge regionale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com