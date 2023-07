Chiavari: cinque itinerari serali alla scoperta della città millenaria

Da Enjoy Genova

Dalle bellezze della Chiavari antica alle mille sfumature del Liberty che la contraddistinguono. Archeologia, storia ed arte si fondono nei nuovi itinerari estivi di EnjoyGenova, il calendario di visite guidate organizzate da Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide ed archeologi esperti, per conoscere i luoghi meno noti della città ed i loro tesori nascosti. Cinque appuntamenti, tra luglio e agosto, condurranno i partecipanti tra i tesori cittadini, in suggestivi orari serali.

» leggi tutto su www.levantenews.it