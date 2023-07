Chiavari: “Lo spostamento del capolinra Amt in un binario morto”

Dall’ufficio stampa del Movimento Cinque Stelle

“Come M5S, ci uniamo alle richieste di sindaci e sindacati per chiedere che il capolinea dei bus resti dove è sempre esistito da decenni, cioè in piazza dell’Orto. Un’alternativa potrebbe essere quella di spostarla a fianco della stazione, nell’ex binario morto acquistato da FS a quello scopo, come da accordi con le precedenti amministrazioni ma poi convertito in parcheggi blu. La volontà del Comune di optare invece per Sanpierdicanne, che lo ricordiamo è anche zona rossa esondabile, molto trafficata con il parcheggio preso d’assalto quando al Palazzetto ci sono di manifestazioni sportive, è sbagliata. È infatti decentrata per chi arriva a Chiavari e lontana dalla stazione ferroviaria. L’amministrazione comunale si fermi e valuti la soluzione che proponiamo dell’ex binario morto. Una città che vuole essere turistica, peraltro, dovrebbe puntare sulle connessioni con il territorio e non minarlo e depotenziarlo come sta facendo il sindaco Messuti”.

» leggi tutto su www.levantenews.it