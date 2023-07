Dal carcere alla libertà, Carmelo Musumeci a San Terenzo presenta “Diventato Innocente”

Sabato 15 luglio, alle 18 alla Marina di San Terenzo avrà luogo l’ottavo appuntamento della rassegna letteraria 2023 organizzata da Coop 1° Maggio. Nell’occasione sarà presentato il volume “Diventato Innocente” di Carmelo Musumeci. Musumeci è stato condannato all’ergastolo, arrestato nel 1991 è entrato in carcere con la licenza elementare e, durante 27 anni di detenzione – passando anche attraverso il carcere ostativo (41 Bis) ha conseguito tre lauree. Dialogheranno con Carmelo Musumeci Paolo Luporini, autore ed operatore socio culturale e Persio Ticani, santerenzino e docente di Filosofia del Diritto all’Università di Bergamo. La rassegna letteraria è curata da Beppe Mecconi, pittore, scrittore e regista, di recente insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti culturali ed artistici. “L’ appuntamento di sabato 15 luglio della nostra rassegna letteraria affronta attraverso il libro di Carmelo Musumeci, un tema che nei scorsi mesi è stato al centro dell’attenzione generale, quello della carcerazione, della sua funzione ai sensi della Costituzione, e della sua attuazione in presenza di reati di particolare gravità – afferma Settimo Scatena, Presidente del sodalizio – che si inserisce nella nostra rassegna qualificandola ulteriormente.

L’articolo Otto nuovi corsi ITS all’Accademia Italiana della Marina Mercantile proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com