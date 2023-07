Genoa, Michele Sbravati: “Riforma dello sport dannosa per i dilettanti”

Dal 2008 sotto la gestione Preziosi e ora con quella di 777 Partners, lo spotornese Michele Sbravati è la costante del Genoa. Il responsabile del settore giovanile rossoblù continua insieme al suo staff un lavoro non privo di difficoltà – strutture regionali in primis – ma ricco di soddisfazioni visti i tanti liguri che con le ali del Grifone hanno spiccato il volo verso il professionismo.

Sbravati, in occasione della presentazione a Savona del libro Le nuove guerre del calcio di Marco Bellinazzo, ha sottolineato l‘importanza dei valori cardine dello sport rispetto ai fiumi di denaro che si riversano sui calciatori professionisti. “Tuteliamo i nostri giovani per non essere coinvolti dalla geopolitica e da un nuovo calcio che potrebbe far venire meno i valori essenziali della passione, del divertimento e del divertirsi giocando per poi magari alimentare il sogno di diventare un calciatore. Questo nuovo mondo sembra lontanissimo dal calcio, che è bello perché è sempre lo stesso delle origini. Il calcio del giardino rimane quello che dobbiamo salvaguardare“.

