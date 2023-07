Il 18 luglio manifestazione per la sanità a Savona: “Non possiamo assistere a questo degrado”

Savona. Oltre 30 soggetti hanno aderito alla manifestazione per la sanità promossa dalla Cgil Savona che si terrà martedì 18 settembre in piazza Pertini a Savona. Gli organizzatori hanno invitato i 69 sindaci, i 4 presidenti dei distretti socio sanitari e il presidente della Provincia, oltre ai quattro consiglieri regionali. “Non possiamo assistere passivamente all’ulteriore degrado di un sistema sanitario regionale che da tempo ha superato il livello di guardia riducendo, di fatto, i Livelli essenziali di assistenza (Lea) per i savonesi”. L’appuntamento è martedì 18 luglio a Savona in piazza Pertini.

Sarà chiesto un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni, la diminuzione dei tempi delle liste d’attesa, più posti letto nei reparti, più servizi e cure ad anziani e non autosufficienti. Al centro ci saranno i pronto soccorso: nel 2022 circa il 40% della popolazione savonese si è recata almeno una volta al pronto soccorso, un totale di 104.717 accessi, nel primo quadrimestre di quest’anno il trend è in forte crescita. Molti sono codici verdi: “Questo dimostra ancora una volta che la sanità territoriale è fondamentale anche per alleggerire i pronto soccorso“.

» leggi tutto su www.ivg.it