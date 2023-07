L’Eterno ragazzo ritorna alla Spezia. Venerdì Gianni Morandi in concerto in Piazza Europa

Il cartellone dei concerti estivi alla Spezia entra nel vivo venerdì 14 luglio alle 21.30 con Gianni Morandi e il suo show Go Gianni Go! Estate 2023 L’Eterno Ragazzo, acclamato da un pubblico multigenerazionale, è pronto ad animare l’arena di Piazza Europa con uno show ricco di emozioni indimenticabili. Anche per le tappe del tour estivo, che lo vedono impegnato in numerose città italiane, Morandi ha pensato per il tour estivo ad una speciale scaletta: insieme ai grandi classici del suo repertorio, il programma comprende le tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. L’apertura dell’area spettacolo al pubblico è prevista dalle ore 20; si raccomanda la massima puntualità. Il concerto è organizzato dal Comune della Spezia con il sostegno della Regione Liguria. I biglietti del GO GIANNI GO! ESTATE 2023 sono disponibili sui circuiti Vivaticket e Ticketone, oltreché al Botteghino del Teatro Civico.

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/gianni-morandi-go-gianni-go-estate-2023/205625

