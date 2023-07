Liste di attesa, Asl5 replica a Cgil e Federconsumatori

Asl5, con una nota relativa all’intervento odierno di Cgil e Federconsumatori, “ribadisce, ancora una volta, la presenza del servizio “Recupero prestazioni”, operativo da dicembre 2021, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, che permette di contattare l’Azienda per segnalare difficoltà nella prenotazione di prime visite specialistiche e/o di esami di diagnostica strumentale”.

“Nei casi in cui non sia stato possibile ottenere una data di prenotazione e/o il rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta – prosegue la nota dell’azienda sanitaria -, gli utenti possono contattare il numero verde 800185466 oppure inviare una mail all’indirizzo: recupero.prestazioni@asl5.liguria.it. È garantita la presa in carico del problema segnalato ed il cittadino sarà ricontattato per comunicazioni in merito alla soluzione proposta e/o adottata. Ulteriore possibilità è data anche dall’interlocuzione tra Medici di medicina generale e specialisti ospedalieri che consente la prenotazione diretta per tutti quei pazienti per i quali il medico di famiglia ravvisi la necessità di una prestazione in tempi brevi”.

