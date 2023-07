Lungomare a senso unico a Pietra, la polemica non si placa. Carrara: “Viabilità al collasso”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota stampa del consigliere comunale di Pietra Ligure Mario Carrara relativa al dibattito sul lungomare Bado a senso unico.

Visto che ci battiamo e continueremo a batterci in “prima linea” sul tema ormai angosciante, oppressivo ed ossessivo delle code automobilistiche che si formano sulla via Aurelia, continua a pervenirci incessante il “grido di dolore…” di tante persone che, ormai da oltre tre anni, vi devono fare i conti contro ogni giorno. Ora, non più soltanto nelle “fasce orarie” delle “ore di punta”, ma, praticamente, a tutte le ore del giorno. “Ore” non solo di giornate “particolari”, ma anche di giornate che più “ordinarie”, “piatte” e “normali” …non si può.

