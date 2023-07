Mezzanego: chiuso il voltino di Borgonovo, per la Val d’Aveto si passa dalla Scoglina

Insufficienti informazioni da parte di Anas? Dalle 16.30 di oggi il “voltino” di Borgonovo lungo la statale 586 che conduce in Val d’Aveto è chiuso per lavori in entrambi i sensi di marcia, fino al termine imprecisato dei lavori. Siamo in estate, il caldo spinge i turisti a godersi il fresco dell’Appennino, ma forse a questo non si era pensato. Così da oggi per raggiungere la Val D’Aveto o tornare in Riviera è necessario utilizzare la strada del Passo della Scoglina.

Per Borzonasca i residenti usano la strada che sale a Semovigo fino a San Siro Foce per poi scendere a Borgonovo.

