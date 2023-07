Nei mesi scorsi il ritrovamento di un ordigno bellico nei pressi della spiaggia sotto Falconara di Lerici, nota anche come spiagioa o spiaggia delle canoe. Alcuni giorni fa la convocazione da parte della Prefettura di un incontro per stabilire le procedure di messa in sicurezza e rimozione del pericolo. Stamani poi il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha sottoscritto un’ordinanza che stabilisce l’interdizione e il divieto di accedere alla spiaggia menzionata, al sentiero che porta alla stessa dal Parco di Falconara e all’area circostante, ritenendo, “a tutela della pubblica incolumità, necessario interdire l’accesso all’arenile, a tutte le vie di collegamento che dal Parco di Falconara conducono al mare e alle zone circostanti”, spiega il provvedimento. In vigore altresì dal momento del ritrovamento dell’ordigno un’ordinanza della Capitaneria di porto che vieta, nella zona di mare di raggio 600 metri centrato nel punto del rinvenimento, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca nonché qualsiasi altra attività marittima anche subacquea.

Atteso per settembre, si apprende, l’intervento di rimozione del residuato bellico.

L’articolo Ordigno bellico sotto Falconara, vietati accesso a “spiagioa”, sentiero e zona circostante proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com