Otto nuovi corsi ITS all’Accademia Italiana della Marina Mercantile

Otto nuovi corsi ITS che si apriranno nel mese di Luglio, con un totale di oltre 210 posti disponibili, per accedere ai corsi gratuiti del principale ente italiano per la formazione marittima. L’estate dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile si apre con la grande varietà dei nuovi corsi ITS, erogati come di consueto in maniera totalmente gratuita per gli Allievi e le Allieve che si iscriveranno. I corsi ITS, di durata biennale o triennale, spaziano sull’ampio ventaglio di opportunità professionali offerto dal mondo marittimo e logistico. Gli otto avvisi di selezione che vengono aperti in queste settimane riguardano i corsi ITS “Ufficiale di Coperta” (4 classi), “Ufficiale di Macchina (3 classi)”, “Commissario di Bordo” (2 classi), “Cuoco di Bordo”, “Multimedia Technician”, “Ship Manager/Superintendent”, “Ferroviario” e “Logistica Internazionale”. Tra gli avvisi di selezione, sono già presenti sul sito dell’Accademia ( www.accademiamarinamercantile.it ) i bandi relativi agli Ufficiali di Macchina e Coperta, mentre gli altri saranno pubblicati a breve nel corso del mese. I corsi ITS vengono attivati in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), Regione Liguria e con tutte le aziende partner dei percorsi formativi, che assicurano in media un’assunzione di circa il 70% degli Allievi che ottengono il Diploma a seguito del corso. Tra le aziende coinvolte nei percorsi di formazione che vengono proposti in queste settimane: Costa Crociere, GNV, Grimaldi Lines, Gruppo MSC e Serform.

Paola Vidotto, direttrice dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile: “Il grande sforzo prodotto dalla nostra struttura per arrivare a proporre tanti nuovi corsi ITS deriva dagli ottimi risultati raggiunti nel recente passato. Con quasi 100 aziende partner sui diversi processi formativi, e con un tasso di occupazione che supera il 95% per i nostri Allievi a sei mesi dal Diploma, l’investimento nella formazione si rivela essenziale per le aziende e per il Paese. Il mondo della logistica, dei trasporti e della blue economy si dimostra centrale anche nei nuovi assetti industriali e tecnologici, e la lunga esperienza dell’Accademia è al servizio della crescita del comparto e della professionalità di tanti giovani di tutta Italia”. Sono ancora aperti, fino al 21 Luglio prossimo, i due avvisi di selezione per i corsi FSE (quindi di durata più breve, ma sempre gratuiti e pubblici) per diventare “Cuoco di Bordo” e “Children & Teen Animator”, erogati in partnership con Costa Crociere S.p.A. Per iscriversi è necessario compilare il modulo relativo presente sulla pagina degli “Iscrizioni aperte” sul sito www.accademiamarinamercantile.it L’Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria. La “mission” dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com