Parco di Portofino, incontro a Roma con il ministro per rilanciare sui ‘sette comuni’

Roma. Un incontro cordiale, durato un’ora, al Ministero dell’Ambiente a Roma, con protagonisti il Daniele Granara e il giornalista Marco Delpino, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino”, e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in Italia Gilberto Pichetto Fratin, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio. Lo riporta una nota stampa diffuso questo pomeriggio dall’associazione.

Granara e Delpino hanno illustrato al Ministro Pichetto Fratin tutta la vicenda del costituendo “parco nazionale di Portofino” e il lungo iter che potrebbe portare alla costituzione di un parco a sette Comuni, alla luce della proposta dell’ANCI e degli ordini del giorno di adesione (con porzioni di territori) votati alla quasi unanimità dai Consigli comunali di Rapallo, Zoagli, Chiavari e Coreglia Ligure, anche a fronte di una proposta elaborata dall’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-bientale, dipendente dal Ministero) di un parco allargato a undici Comuni.

All’incontro con il Ministro erano presenti anche il Senatore Elio Lannutti (giornalista e Presidente dell’Adusbef, l’associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, assicurativi), l’Avv. Sergio Santo-ro (Presidente aggiunto Emerito del Consiglio di Stato) e l’Avv. Davide Mazzola.

«Siamo soddisfatti di avere rappresentato a Roma – ha dichiarato il Presidente Granara – gli interessi di un territorio che varca anche i confini nazionali. Il Ministro ci ha assicurato la massima attenzione al problema annunciando che interesserà gli Uffici per valutare con cura le osservazioni e gli interessi pubblici che gli abbiamo rappresentato». Il sodalizio, fondato nel 1969 dal geologo Prof. Ardito Desio, da anni è in prima linea per l’istituzione di un parco nazionale più ampio, che possa essere in sinergia con quello delle Cinque Terre.

