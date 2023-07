Piano di Bacino, dietrofront dal Governo. PD: “Fallimento della Regione”

Liguria. “Il regolamento deve entrare in vigore entro il 31 di luglio ma la vicenda è già ingarbugliata. Finora la Giunta regionale ha tirato dritto per la sua strada negando qualsiasi nostra richiesta di integrazione o modifica delle nuove mappature e non ha voluto in alcun modo stralciare dal Piano le aree che ha declassato ‘a minor pericolosità idraulica’, con la possibilità di nuove costruzioni”.

Così il Gruppo PD in Regione sul nuovo regolamento del Piano di Bacino, al centro di polemiche e prese di posizione – in particolare dalle associazioni ambientalisti – per la possibilità di edificare e costruire anche in aree a basso rischio di esondabilità.

