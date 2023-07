‘Santa’: oggi posteggio invaso dai pullman turistici; fioccano le proteste

Oggi a Santa Margherita Ligure, il parcheggio adiacente allo stadio è stato invaso dai pullman turistici: una quarantina. Posteggio raggiunto dopo avere attraversato tutto il paese con proteste da parte degli abitanti, specialmente di corso Matteotti e San Siro. Il previsto autosilo nell’ex scalo merci ferroviario, quanti pullman potrà ospitare? Se lo sono chiesto gli amministratori? Sarà suffciente a risolvere il problema? E il piano Amt che prevedeva il blocco dei pullman in arrivo a San Pietro, trasferendo i passeggeri a Rapallo su bus-navetta che fine ha fatto? Non è stato bloccato dalla pandemia, ma da cavilli. E dato che molti turisti in arrivo in pullman si imbarcano subito sui battelli per Portofino e San Fruttuoso, non è possibile farli imbarcare a Rapallo?. Problemi intercomunali che la svanita collaborazione tra sindaci non ha risolto, Nè sembrano occuparsi del problema i consiglieri regionali; eppure questi sono problemi sotto gli occhi di tutti.

