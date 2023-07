“Spiaggia disabili, basta chiacchiericcio. Le famiglie si sentono prese in giro. Causa al Comune? Ci pensiamo”

“Abbiamo sentito l’esigenza di fare chiarezza sulla vicenda della spiaggia disabili, perché ultimamente c’è un chiacchiericcio che poco ci piace tra i cittadini sarzanesi, tra le altre associazioni di volontariato, tra i parenti e i genitori dei ragazzi che hanno usufruito della spiaggia negli scorsi anni, con il dottor Mione che viene additato, probabilmente anche quando qualcuno va a informarsi a livello istituzionale, quale responsabile del ritardo nell’apertura della spiaggia prima, dell’apertura con attrezzatura poco idonea poi. Inoltre si rincara la dose sui social network, dove sono apparse dichiarazioni gravemente offensive della dignità del dottor Mione, rispetto alle quali stiamo valutando se agire in sede penale con una denuncia”. Così Sabina Ambrogetti, in qualità di legale della Pro Disabili, aprendo la conferenza stampa convocata per stamani; al suo fianco Giancarlo Mione, presidente dell’associazione di volontariato, che si è occupata direttamente della spiaggia disabili di Marinella dal 2009 al 2019.

La legale ha riportato le lancette indietro di poco più di un anno: “La vicenda nasce nel giugno 2022, quando il dirigente Franco Nicastro chiede al presidente Mione la possibilità di usufruire dell’attrezzatura per la spiaggia di proprietà dell’associazione, la quale ha deciso di concedere i beni a titolo di comodato gratuito, con l’impegno scritto per la custodia degli stessi, come dice il nostro Codice, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, e con l’obbligo di restituirli al termine della stagione balneare nelle medesime condizioni. Poi il 18 agosto 2022, nel corso del fortunale che si è abbattuto sul litorale, buona parte dell’attrezzatura è andata distrutta – ammontano a circa 19.500 euro i preventivi per il riacquisto -, altra parte smarrita. Anche perché mentre quando la spiaggia era gestita dalla Pro Disabili tutte le sere lettini, tavoli, sedie ecc. venivano collocati nella scuola di Marinella, l’associazione temporanea di imprese che gestiva la spiaggia lo scorso anno non sempre lo faceva; inoltre l’allerta era stata emanata il 15 agosto, tre giorni prima. Ma indipendentemente da questo, la disciplina generale del comodato d’uso obbliga alla restituzione dei beni nelle medesime condizioni, se non avviene ci deve essere un risarcimento monetario, cosa non avvenuta. Ricevuto il mandato dalla Pro Disabili, ho mandato una prima pec all’amministrazione comunale e ho trattato con assicurazione e avvocatura civica. Quest’ultima e il dirigente comunale sono sempre stati favorevoli al risarcimento da parte del Comune, trattandosi di una responsabilità contrattuale derivante dal comodato d’uso; nonostante il parere positivo dell’avvocatura, ad oggi la Pro Disabili non ha ottenuto né la sostituzione del materiale distrutto, né un risarcimento”. Diverso invece il verdetto dell’assicurazione, che, come si legge in una comunicazione del 21 febbraio, rileva che nessuna responsabilità possa essere attribuita all’amministrazione in quanto la sferzata del maltempo è inquadrata come un caso fortuito, che ha determinato effetti ritenuti non prevedibili né tempestivamente arginabili o segnalabili. La conclusione della trattativa, ha proseguito la legale ed ex candidata consigliera, “è arrivata in un momento clou, in piena campagna elettorale, e molto correttamente la Pro Disabili si è fermata per evitare che la cosa potesse essere strumentalizzata. Oggi però siamo di nuovo qui, questo chiacchiericcio si deve fermare”.

