Stadio Bacigalupo, l’impianto si prepara a tornare in vita: oggi la consegna delle chiavi ai nuovi gestori

Savona. Il prossimo atto formale riguarderà proprio la consegna del Bacigalupo ai nuovi gestori e avverrà in questi giorni. Step by step cercheremo di far tornare a vivere lo stadio” – sono queste le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dall’assessore allo sport Francesco Rossello, parole a cui hanno immediatamente i fatti.

Oggi infatti è stata ufficializzata la consegna delle chiavi ai nuovi gestori del ‘Valerio Bacigalupo’, ovvero l’Asd Amatori Calcio Savona di Bertrand Viti e il Rugby Savona rappresentato dal presidente Dario Ermellino.

