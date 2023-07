Dall’Associazione Due Torri

In riferimento all’assemblea straordinaria dell’Associazione Due Torri Zoagli, tenutasi in data 2 luglio alle ore 10,00 presso la sede Piazza della Stazione 1 Zoagli, e successiva riunione conclusiva, è stato formato il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino al 31.12.2024, ed è cosi composto;

