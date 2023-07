Albenga: nuovi serramenti, impianti antincendio aggiornati e interventi di manutenzione nelle scuole

Albenga. Sostituzione dei serramenti delle scuole di via degli Orti (per 201.203,86 euro finanziati attraverso la partecipazione all’avviso C.S.E. 2022 del Mite-Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica) e rinnovo adeguamento antincendio e opere di manutenzione edile interne ed esterne delle scuole di Campochiesa (per 85.135 euro). L’amministrazione comunale di Albenga continua a investire sugli edifici scolastici del territorio.

Afferma l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi: “Sono iniziati i lavori per la sostituzione degli attuali infissi esterni del primo e parte del secondo piano delle scuole Don Barbera di via degli Orti con altri nuovi e più performanti in PVC. Questo intervenendo da 201.203,86 euro è stato finanziato con attraverso la partecipazione all’avviso C.S.E. 2022 del Mite- Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica. Dopo aver pensato alla sicurezza dei nostri bambini e ragazzi e provveduto, quindi, all’adeguamento sismico ed antincendio dei diversi plessi scolastici (adeguamento antisismico liceo Bruno per 350mila euro, adeguamento antincendio e antisismico delle Paccini per 650 mila euro, adeguamento antincendio e antisismico e messa a norma delle scuole di via degli Orti per 710 mila euro, a breve partiranno e i lavori al nido di infanzia Di Ferro per altri 1 milione 430 mila e di adeguamento della scuola Carenda che ospiterà il nido d’infanzia per prossimo anno scolastico), la nostra attenzione ora è rivolta ad apportare nuove migliorie funzionali, ma anche estetiche alle scuole del nostro territorio”.

