Albenga Volley, una conferma e una new entry di livello per la Serie B

Albenga. L’ASD Albenga Volley annuncia le prime due giocatrici che andranno a comporre la rosa biancoblù nel prossimo campionato di Serie B2. Saranno agli ordini di coach Barigione la confermata Carole Vernetti e la new entry Aurora Montedoro.

Carole, classe 1996 alzatrice e capitana ingauna, si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva in biancoblù. Cresciuta proprio nel settore giovanile dell’Albenga, approda in D all’età di 14 anni dove gioca diventandone il primo palleggio l’anno successivo; a 16 fa l’esordio in Serie C e conquista anche una promozione in B2 da secondo palleggio. Nel 2019 si trasferisce al Carcare in Serie B2 e l’anno successivo ad Albisola in C, prima di fare ritorno a casa. Assoluta protagonista della scorsa stagione, sempre presente con 27 gettoni su 27 centrando i trionfi del campionato di Serie C e della Coppa Regionale, a lei il compito di guidare le compagne verso gli obiettivi stagionali prefissati.

