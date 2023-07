Banco Desio, Anna Scarcella eletta Rsa First Cisl a Genova

Genova. Anna Scarcella è stata eletta Rsa di First Cisl del Banco di Desio nel capoluogo ligure.

“Un ulteriore importante presidio sul territorio di First Cisl che, forte della rappresentatività e della rilevanza rivestita nell’ambito delle relazioni sindacali all’interno di Banco Desio, continuerà con ancor più forza nella propria opera di tutela di lavoratrici e lavoratori in questa realtà aziendale che, a seguito dell’operazione di acquisizione di sportelli da Bper Banca, conta oggi 24 sportelli in Liguria”, commenta il sindacato.

» leggi tutto su www.genova24.it