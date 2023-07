Cagnolino sventa furto in appartamento: il piccolo Mojito mette in fuga i ladri

Genova. Tanto piccolo quanto impavido: è stato grazie al suo coraggio che il cagnolino Mojito è riuscito a evitare che la casa della padrona venisse razziata dai ladri nel caldissimo pomeriggio di giovedì 14 luglio.

I ladri avevano preso di mira un’abitazione in via Pagano Doria, zona Principe. Quando sono arrivati davanti all’ingresso dell’appartamento hanno iniziato ad armeggiare intorno alla serratura, mettendo in guardia Mojito. Il cagnolino ha quindi iniziato ad abbaiare furiosamente e a raspare contro la porta, facendoli fuggire prima che potessero entrare.

