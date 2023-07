Camogli: animali, uomini e parchi, incontro con Giampiero Sammuri

Da Enrica Guidotti

Ascoltare Giampiero Sammuri, un’autorità nel campo della tutela della natura e della biodiversità, è vedere sfatati una serie di luoghi comuni. A cominciare da quelli sugli zoo del ventunesimo secolo, molto diversi da quelli di un tempo, che non tenevano molto conto del benessere degli animali. “Molti animali che nascono all’interno degli zoo sono protagonisti di interventi di ripopolamento molto importanti – dice il Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano – come il gipeto, uno dei rapaci più grandi e più rari d’Europa che è stato reintrodotto nell’arco alpino, suo habitat naturale, da cui era scomparso. Oggi ne abbiamo 65 coppie, formate dai giovani nati in cattività”. O sui lupi, una specie che è un simbolo della preservazione, ma a sentire il biologo gode di ottima salute: “Con 3.300 lupi presenti sul territorio nazionale non si può più parlare di specie in pericolo. E’ che in Italia quando si parla di politiche di conservazione prevale un atteggiamento salottiero: ai lupi si riserva molta attenzione, ad altre specie in pericolo pochissima. Come i pipistrelli o insetti che sembrano fastidiosi e invece sono utilissimi all’ecosistema”.

