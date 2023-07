Carasco: una trentenne in codice rosso in elicottero al San Martino

Incidente poco prima delle 19 in Val Graveglia, in via Nuova Provinciale nei pressi del ristorante Settembrin. Al momento le notizie sono frammentarie; sembra che un’auto sia finita fuori strada, forse a causa dei freni. Sul posto sono arrivati il 118 con l’automedica Tango-1 e la Croce Rossa di Cogorno, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari ed ai carabinieri.

Una trentenne, politraumatizzata, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, al pronto soccorso del San Martino.

» leggi tutto su www.levantenews.it