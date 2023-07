Pietra Ligure. Allarme nel tardo pomeriggio di oggi a Pietra Ligure per un cedimento del cavalcavia sopra il tratto di A10 in via Ranzi, il collegamento stradale che conduce fino alla frazione pietrese.

Una buca, infatti, è stata notata e segnalata dagli automobilisti in transito. Immediato l’intervento sul posto della polizia locale di Pietra Ligure, che ha gestito nell’immediato la situazione con particolare riferimento alla circolazione viaria.

