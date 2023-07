Chiavari: Palazzo Rocca, inaugurata la mostra di Roberto Altmann

“Una mostra per far conoscere l’Altmann non figurativo. Un artista del territorio, un’eccellenza a cui siamo grati per continuare a diffondere il seme della cultura” sono le parole con cui Silvia Stanig, assessore alla cultura del Comune di Chiavari, ha accolto i visitatori all’inaugurazione della mostra Metaforme di Roberto Altmann. All’interno delle nobili sale di Palazzo Rocca si possono ammirare una selezione di opere che vanno dalla fine degli anni ‘80 ai giorni nostri, svelando la ricerca che ha portato l’artista ad elaborare le metaforme, tra diversi linguaggi e materiali.

“È Il gesto che porta il segno oltre la superficie” spiega Altmann tra dipinti e installazioni.

