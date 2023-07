Dimesso l’autista del pullman in fiamme che ha salvato i suoi passeggeri sull’A12

La direzione sanitaria dell’ospedale policlinico San Martino ha comunicato in questi minuti che Salvatore Todaro è stato dimesso stamani, a seguito degli ultimi necessari esami diagnostici. Si tratta del 56enne autista del pullman che ha preso fuoco pochi giorni fa in una gallerai dell’A12 sulla tratta Genova-La Spezia, tra Recco e Nervi. L’uomo ha atteso che tutti i passeggeri evacuassero, aiutando una donna ferita prima di abbandonare per ultimo il mezzo in fiamme.

Durante quei tragici minuti ha respirato alcuni dei fumi della combustione e per questo ha speso le ultime ore presso il nosocomio genovese per essere curato. Dopo il trattamento in camera iperbarica, gli è stato riscontrato uno scompenso cardiaco che si è fortunatamente risolto. In previsione dell’uscita dal reparto di terapia intensiva cardiologica, Todaro ha richiesto di salutare i medici, gli infermieri e gli oss, che dal suo ingresso al San Martino fino alla dimissione lo hanno accompagnato nel percorso di cura.

