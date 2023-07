Dragowski e gli altri, pranzo al Ferdeghini e poi in ritiro. Attesa per Cassata e Moro

Il ritiro dello Spezia Calcio si anima. E’ stato il giorno dei nazionali in sede: Cipot, Krollis, Ekdal, Wisniewski, Dragowski, Hristov, Reca e Strelec oggi hanno messo il navigatore su Melara per tornare a respirare l’aria “di casa” e iniziare la loro nuova stagione. Reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, sono passati dal Ferdeghini, alcuni pranzando assieme, per poi dirigersi verso Santa Cristina Valgardena per unirsi dalle prossime ore ai compagni.

Sarà il loro primo contatto con Massimiliano Alvini, che chiude in queste ore la prima settimana di lavoro in Alto Adige. La prossima settimana arriveranno anche Salvatore Esposito e Szymon Zurkowski. Il primo ha goduto di qualche giorno di riposo extra dopo gli impegni con la nazionale under 21. Il secondo è ancora in Polonia, con la speranza di lasciarsi definitivamente alle spalle i problemi fisici che lo hanno fortemente limitato la scorsa stagione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com