Gabriele Volpi esce definitivamente al mondo del calcio

“Il gruppo Orlean Invest pensa che sia terminata la fase nella quale debba dedicare il proprio impegno e le proprie risorse finanziarie per supportare le attività legate al mondo del calcio”. E’ un passaggio della nota con cui la holding del gruppo che fa capo a Gabriele Volpi, ex proprietario dello Spezia Calcio, ha annunciato nelle scorse ore che non avrebbe iscritto l’Arzachena Academy Costa Smeralda al prossimo campionato di serie D. Un’eventualità che si è realizzata oggi, come annunciato dal sindaco della città sarda. Si chiude così definitivamente l’avventura di Volpi nel mondo del calcio, iniziata nell’estate del 2008 quando rilevò lo Spezia Calcio dal fallimento per lasciarlo nel febbraio del 2021 in serie A alla famiglia Platek.

