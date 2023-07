Tragedia questo pomeriggio all’Acquasanta. Una donna spezzina di 69 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto dopo le 17.30 sul rettilineo della Napoleonica che conduce a Marola, all’altezza della fermata dell’autobus. La dinamica è in fase di accertamento ma stando a quanto si apprende la vittima si trovava seduta sul sedile del passeggero della moto Honda 500 guidata dal marito, quando il mezzo, che viaggiava in direzione La Spezia, sarebbe stato tamponato violentemente da un’auto: la donna è stata sbalzata dalla motocicletta e nel ricadere a terra ha subito un forte impatto. I militi della Croce rossa e del 118 giunti sul posto con Delta 1 hanno compreso la gravità della situazione e non hanno perso tempo, cominciando immediatamente le manovre rianimatore, andate avanti per più di 40 minuti.

Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare. Il marito è in forte stato di shock ed è stato accompagnato in ospedale.

Alla guida dell’auto c’era un uomo del 1976 con patente revocata. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti. Sul posto si sono portati per i rilievi gli uomini della Polizia locale e il medico legale per tutti gli esami del caso.

L’articolo Incidente tra auto e moto all’Acquasanta: muore una donna di 69 anni proviene da Citta della Spezia.

