Lavagna: torna “Libri in Borgo”, due giorni immersi nei libri

Riceviamo

Dopo il grande successo dello scorso anno torna LiB: autori, associazioni, case editrici, artisti, presentazioni, letture e laboratori dedicati ai più piccoli verranno ospitati all’interno del Porticato Brignardello a Lavagna.

L’appuntamento è in programma per il 22 e il 23 luglio: protagonisti la cultura e, in particolare, il mondo dell’editoria. Gli orari saranno: 10 – 13 e 17 – 23, il primo giorno, e 10 – 13 il secondo.

Lungo il Porticato Brignardello si troveranno stand di case editrici e associazioni e postazioni per i firmacopie.

Non potrà mancare LiB dei Piccoli, a cura della Libreria Leggi e Sogna di Sestri Levante, con uno spazio dedicato ai lettori più giovani, in cui si svolgeranno laboratori e letture appositamente per loro.

Sabato 22 alle ore 21 Gianfranco Vergoni presenterà “Il cielo d’erba” (Longanesi). Dialogherà con l’autore, la giornalista Paola Pastorelli.

Ricco il programma di LiB dei Piccoli a cura della Libreria Leggi e Sogna di Sestri Levante. Nell’area dedicata: lettura libera, incontri con autori e illustratori, letture animate, attività creative, laboratori inventastorie, spazio gioco, intrattenimento.

Sabato 22

ore 11: Lettura Kamishibai di “Galeotta fu la zampa” e “Chica e il diario” di Gianna Ammenti.

ore 17: “Velo svelo”. Lettura Kamishibai e laboratorio con l’autore e illustratore Christian Ceccherini.

ore 19: Spettacolo di Mago Joe.

Domenica 23

ore 11: “Trotula e il giardino incantato”. Incontro con l’autrice Roberta Pastore – racconto della fiaba e attività creativa.

Tutte le attività sono gratuite.

Si ringrazia il Comune di Lavagna per il patrocinio e il supporto, organizzazione a cura di Panesi Edizioni e aperta parentesi {comunicazione}, con la collaborazione di Libreria Leggi e Sogna di Sestri Levante e Libreria Fieschi di Lavagna.

Elenco espositori di LiB 2023:

Panesi Edizioni, AltreVoci Edizioni, Libreria Leggi e Sogna, Gasaro Gabriele, Maggie van der Toorn, Marisa Ballabio e Darko Perrone, Tomolo Edizioni, Zephyro Edizioni, Andrea Martinetti e Marzia Gardella, Rua dos bardos (Yuri Sfratti), Collana Policromia (PubMe), Collettivo Scrittori Uniti, Gagio Edizioni, Catia Cidale, Le plurali Editrice, Bookendipity.com, Graziano Consiglieri, Paolo Maria Capozio, Divergenze, Associazione Culturale L’Agorà di Lavagna, Futura APS, Io pedalo con il cuore, Trotula.

Firmacopie sabato 22

Cristina Origone, Christian Ceccherini, Sara Morchio, Francesco Borrelli, Elisa Delpari, Isabella Nicora e Lorenzo Montanari.